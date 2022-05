Co robić w Krakowie kiedy pada tak, żeby się nie nudzić

Wadą różnych wyjazdów jest pewien dosyć niepewny czynnik jakim jest pogoda. Co prawda jesteśmy w stanie mniej więcej przewidzieć kiedy będzie jaka, jednak może się zdarzyć tak, że podczas wyjazdu zaskoczy was deszcz. Co wtedy robić? Przede wszystkim nie panikuj! Kraków to jedno z tych miejsc w którym nie będziesz się nudzić niezależnie od pogody czy pory roku, a udowodni wam to przygotowana przez nas lista. Sprawdź co robić w Krakowie kiedy pada deszcz!

Co robić w Krakowie kiedy pada? Odpowiadamy!

Przyjechałeś do Krakowa, ale niestety przywitał Cię deszcz? To nie koniec świata, ponieważ ciągle możesz zobaczyć Krakowski Rynek! A właściwie to, co znajduje się pod tym rynkiem! Pod płytą główną znajdziesz interesujące muzeum, do którego możesz udać się, żeby odbyć fascynująca podróż w czasie, poznać historię rynku i życie dawnych Krakowian! Teraz już wiesz, co robić w Krakowie kiedy pada deszcz! Drugi pomysł, to kopalnia soli. Wieliczka jest znanym miejscem, w którym możesz spędzić naprawdę długie godziny! Kopalnia soli posiada ponad 300 tysięcy kilometrów więc uwierzcie - jest co zwiedzać!

Kolejnym pomysłem może być Fabryka Schindlera, w której znajdziesz mnóstwo wystaw poświęconych drugiej wojnie światowej!

Kraków zaprasza!

