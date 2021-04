Apartamenty do wynajęcia

Przed każdym wyjazdem jednym z najważniejszych punktów przygotowywanego planu podróży jest znalezienie noclegu. Te najbardziej klasyczne i popularne to hotel, hostel, pensjonat czy bed & breakfast. W ciągu ostatnich kilku lat do listy tej dołączyły też apartamenty do wynajęcia, od razu odnosząc spory sukces, zarówno gdy mowa o dłuższych wakacjach, jak i o weekendowych pobytach w innym mieście, czy nawet podróżach służbowych.

Czym kierować się wybierając apartamenty do wynajęcia?

To, na jaki rodzaj noclegu się zdecydujesz, zależy wyłącznie od Twoich osobistych preferencji. Przygotowaliśmy jednak kilka wskazówek na co warto zwrócić uwagę podczas wyboru apartament do wynajęcia. Jeśli wybierasz się w podróż służbową, zwróć uwagę na to, czy apartament mieści się w sąsiedztwie Twojego miejsca pracy lub spotkania. W przypadku wyjazdów rekreacyjnych warto zastanowić się, czy z kwatery w niedługim czasie dotrzemy na starówkę lub w inne interesujące nas miejsca. Rodziny z dziećmi na pewno docenią sąsiedztwo placów zabaw czy parków. Warto sprawdzić, czy osiedle, na którym będziemy mieszkać, jest strzeżone oraz czy w pobliżu znajduje się parking lub przystanek komunikacji miejskiej. Znaczenie może mieć także to, na którym piętrze ulokowany jest apartament. W przypadku dużych wysokości warto dowiedzieć się także, czy w budynku jest winda. Jeżeli natomiast wybierasz się na wycieczkę do Krakowa, idealną opcją będą apartamenty do wynajęcia w Ascot Premium! Sprawdź naszą ofertę!